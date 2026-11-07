Pithoragarh News: दिवाली पर बुरी तरह लड़खड़ाई विमान सेवा, दूसरे दिन भी फ्लाइट रद्द

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बीते 27 अक्तूबर को दिल्ली-पिथौरागढ़ तथा पिथौरागढ़-देहरादून के बीच सप्ताह में पांच दिन के लिए 42 सीटर विमान सेवा शुरू हुई, लेकिन एक सप्ताह बाद ही विमान सेवा लड़खड़ाने लगी। तकनीकी कारण बताते हुए एलाइंस एयर ने विगत मंगलवार को फ्लाइट कैंसिल की, परंतु उसके बाद लगातार दो दिन और विमान नहीं आया। उम्मीद थी कि शुक्रवार के अवकाश के अगले दिन विमान सेवा बहाल हो जाएगी, मगर शनिवार को छोटी दिवाली पर भी सेवा कैंसिल कर दी गई। इस कारण अनेक यात्री जो दिवाली पर दिल्ली, देहरादून से एक घंटे में अपने घर पहुंचना चाहते थे, उनको मायूसी का सामना करना पड़ा। कुछ को अपनी यात्रा रद करनी पड़ी तो अधिकतर लोगों को अपना प्लान बदलकर टैक्सी और बसों से लंबी दूरी तय कर त्योहार के लिए घर पहुंचना पड़ा।पिथौरागढ़। जब से पिथौरागढ़-दिल्ली और देहरादून के बीच विमान सेवा का विस्तार हुआ है, किसी न किसी कारण से आए दिन सेवा बाधित होती रही है। इस बार त्योहारी सीजन में भी यह सिलसिला थम नहीं पाया। सूत्रों के अनुसार कंपनी के दो एयरक्राफ्ट पहले से खराब चल रहे हैं जबकि तीसरे एयरक्राफ्ट में भी बार-बार तकनीकी दिक्कत आने से सेवा सुचारु नहीं चल पा रही है। दूसरी ओर नैनीसैनी एयरपोर्ट के ढांचागत विस्तार की कवायद चल रही है, ताकि 42 सीटर से अधिक क्षमता के विमान सुगमता से आ-जा सकें, लेकिन इस विस्तारीकरण में अभी लंबा समय लगना है। तब तक वर्तमान में विमान सेवा संचालित कर रही कंपनी किस तरह सेवा को सुचारु और बेहतर बनाए रखती है, यह भविष्य के गर्भ में है।...............विमान में तकनीकी खराबी के चलते शनिवार की फ्लाइट कैंसिल किए जाने की सूचना शुक्रवार रात करीब 9 बजे आई। रविवार को संचालन बंद रहता है। सोमवार से संचालन की क्या स्थिति रहेगी। इस संबंध में अभी सूचना नहीं है।