Pithoragarh News: 14 तक सिविल और कंप्यूटर साइंस ट्रेड में होंगे प्रवेश

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पिथौरागढ़। बांस पॉलिटेक्निक कॉलेज के सिविल और कंप्यूटर साइंड ट्रेड में विद्यार्थी 14 सितंबर तक प्रवेश करा सकेंगे। प्रधानाचार्य मदन टम्टा ने बताया कि स्थानीय विद्यार्थियों को रिक्त सीटों में सीधे प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को सभी दस्तावेजों के साथ सुबह 10 बजे से कॉलेज में प्रवेश के लिए आने को कहा है।