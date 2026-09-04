Pithoragarh News: ब्लॉक स्तरीय ट्रायल में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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चंपावत। नगर के गोरलचौड़ खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय फुटबाल के ट्रायल आयोजित किए गए। ब्लॉक समन्वयक मुकेश वर्मा ने बताया कि अंडर 14, 17, 19 आयु वर्ग में बालक-बालिका वर्ग के ट्रायल आयोजित किए गए। प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन जिला स्तर के लिए किया गया। इधर जिला खेल समन्वयक प्रदीप बोहरा ने बताया कि बैडमिंटन और टेबल टेनिस के जिला स्तरीय ट्रायल भी आयोजित किए गए। इस दौरान शिक्षक-शिक्षिकाओं ने ट्रायल में सहयोग किया।