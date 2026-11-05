Pithoragarh News: पिथौरागढ़ से तीन बेटियों को छोड़ हरियाणा पहुंच गई महिला

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जानकारी के मुताबिक, बीते 27 अक्तूबर को एक व्यक्ति ने पुलिस में अपनी पुत्री की गुमशुदगी की सूचना दी। उसने बताया कि उसकी पुत्री ससुराल से मायके आई थी जो बिना बताए कहीं चली गई। तब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सामने आया कि महिला का लंबे समय से इंस्टाग्राम के जरिये बागेश्वर के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है।पुलिस ने इसी दिशा में आगे बढ़कर महिला की तलाश की। यह बात सच साबित हुई और महिला प्रेमी संग नालंदा स्कूल, सेक्टर-8, फरीदाबाद, हरियाणा में मिली। प्रेमी के प्यार की खातिर महिला ने अपनी तीन बेटियों को भी छोड़ दिया। पुलिस जल्द ही महिला को न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। इसी के बाद फैसला होगा कि वह अपने प्रेमी के साथ ही रहेगी या तीन बेटियों को फिर से अपनी मां मिलेगी। सीओ गोविंद बल्लभ जोशी ने बताया कि महिला को जल्द न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।