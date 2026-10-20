Pithoragarh News: राज्य स्तरीय संस्कृत स्पर्धा में प्रतिभा का दम दिखाएगा जिले का 74 सदस्यीय दल

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जिला संयोजक वेद प्रकाश पंत ने बताया कि इस वर्ष की राज्य स्तरीय संस्कृत स्पर्धा का आयोजन हरिद्वार में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में वही प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिन्होंने जनपद स्तरीय संस्कृत स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चयन प्राप्त किया है। बताया कि चंपावत के दल में कनिष्ठ, वरिष्ठ वर्ग के कुल 64 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। आठ शिक्षक-शिक्षिकाएं, दो जिला संयोजक और सहसंयोजक के नेतृत्व में प्रतिभागी अपनी प्रतिभा जाएंगे। जिला संयोजक वेद ने विश्वास जताया कि चंपावत के छात्र-छात्राएं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगे।इन छह विधाओं में दिखेगा चंपावत का हुनरसंस्कृत नाटक, संस्कृत समूहगान, संस्कृत समूह नृत्य, संस्कृत वाद-विवाद, श्लोक उच्चारण, आशुभाषण प्रतियोगिता