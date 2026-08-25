Pithoragarh News: 40 महिलाएं सामूहिक डेयरी का संचालन कर बनीं आत्मनिर्भर

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महादेव स्वायत्त संघ बालाकोट से जुड़ी महिलाओं ने ग्रामोत्थान से छह लाख रुपये, बैंक से तीन लाख रुपये और सीएलएफ से एक लाख रुपये का सहयोग लेकर सामूहिक डेयरी स्थापित की। कलावती देवी डेयरी का संचालन करती हैं। उनकी अध्यक्षता में समूह से जुड़ी महिलाएं 200 लीटर दूध को एकत्रित कर बाजार में बेच रही हैं। इससे प्रत्येक महिला सात से आठ हजार रुपये महीना कमा रही है। कलावती देवी ने बताया कि इस व्यवसाय से ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को स्थायी रोजगार प्राप्त हुआ है। महिलाएं घरेलू कार्यों के साथ परिवार की आय बढ़ा रही हैं।समूह की कलावती देवी ने कहा कि दुग्ध उत्पादन महिलाओं के स्वरोजगार का बेहतर जरिया बन रहा है। इस व्यवसाय के जरिये महिलाओं को स्वरोजगार मिला है तो स्थानीय किसानों को भी दूध का स्थानीय स्तर पर बाजार मिल रहा है। स्थानीय किसान डेयरी में दूध बेच रहे हैं इसे महिलाएं बाजार तक पहुंचा रही हैं। उन्होंने बताया कि बाजार में दूध 50 से 55 रुपये लीटर बिक रहा है।