Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग रिंग में उतरेंगे प्रदेश के 305 मुक्केबाज

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जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया कि यह प्रतियोगिता स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में आयोजित होगी। प्रदेश के सभी जिलों के साथ ही एसटीसी काशीपुर, स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़, स्पोर्ट्स गर्ल्स हॉस्टल पिथौरागढ़, स्पोर्ट्स बॉयज हॉस्टल कोटद्वार, स्पोर्ट्स बॉयज हॉस्टल टनकपुर, स्मॉल खेलों इंडिया सेंटर पिथौरागढ़ व जोहार क्लब मुनस्यारी के 180 बालक और 125 बालिका मुक्केबाज विभिन्न भार वर्गों में अपने पंचों का दम दिखाएंगे।इसके लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम में दो रिंग तैयार किए गए हैं। सब जूनियर वर्ग में प्रतिभाग के लिए मुक्केबाजों का जन्म वर्ष 2012 से 2013 तक जबकि जूनियर वर्ग में प्रतिभाग के लिए मुक्केबाजों का जन्म वर्ष 2010 से 2011 के बीच होना चाहिए।उन्होंने बताया कि सभी जिलों के मुक्केबाज 21 अक्तूबर तक पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। सभी मुक्केबाजों को सरकारी अस्पतालों से जारी आयु अनुमान प्रमाण पत्र, वार्षिक मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सी जांच प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।