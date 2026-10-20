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Pauri News: श्रीकोट में 24 से रामलीला का मंचन, 23 को झंडी पूजन

Tue, 20 Oct 2026 06:28 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Tue, 20 Oct 2026 06:28 PM IST
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Ramlila to be staged in Srikot from 24th, flag worship on 23rd
श्रीनगर।
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अलकनंदा नवयुवक रामलीला समिति की ओर से श्रीकोट गंगानाली के रामलीला मैदान में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। रामलीला का शुभारंभ 24 अक्तूबर से होगा, जबकि 23 अक्तूबर को झंडी पूजन के साथ आयोजन की तैयारियों का आगाज होगा। समिति की बैठक में रामलीला आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की गई। समिति के अध्यक्ष गंगा सिंह रावत और सचिव भरत सिंह रावत ने क्षेत्रवासियों एवं श्रद्धालुओं से रामलीला में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रामलीला के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्शों और मर्यादा का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में रामलीला के निदेशक सुधीर घिल्डियाल, संरक्षक त्रिलोक दर्शन थपलियाल और यशीष रावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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