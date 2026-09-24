Pauri News: फोटोग्राफरों के हितों पर दो संगठनों ने की चर्चा

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श्रीनगर। श्रीनगर फोटोग्राफी वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने घनसाली–भिलंगना फोटोग्राफी यूनियन के सचिव से भेंट की। इस दौरान फोटोग्राफरों के हितों, आपसी सहयोग और संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में संयुक्त कार्यक्रमों, फोटोग्राफी कार्यशालाओं, प्रशिक्षण शिविरों और प्रतिभावान फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि सभी फोटोग्राफरों को एक मंच पर जोड़कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर कार्य किया जाएगा। इस मौके पर श्रीनगर फोटोग्राफी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष विजय सिंह रावत और सचिव गौरव नेगी मौजूद रहे। संवाद