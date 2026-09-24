Pauri News: सुरक्षा को देखते हुए चौखंबा छात्रावास कराया खाली

नए भवन के लिए 19.80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजासंवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि बिड़ला परिसर का चौखंबा छात्रावास खाली कर दिया गया है। करीब पांच दशकों पुराना यह भवन सुरक्षा कारणों से जर्जर हो चुका था। विवि प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के लिए इसे खाली कराया है। यहां रह रहे छात्रों को बिड़ला परिसर के त्रिशूल, बाबू जगजीवनराम और चौरास स्थित श्रीदेव सुमन छात्रावासों में स्थानांतरित किया गया है। विश्वविद्यालय अब इसी स्थल पर एक नए आधुनिक छात्रावास का निर्माण करेगा।मुख्य छात्रावास अधीक्षक एसएस बिष्ट ने बताया कि भवन पुराना होने के कारण यह कदम उठाया गया। नए छात्रावास भवन के लिए हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी को 19.80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। सहायक अभियंता महेश डोभाल के अनुसार, इस प्रस्ताव में सीटों की क्षमता बढ़ने के साथ ही अतिआधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा।