Pauri News: समाज के कमजोर वर्गों की हरसंभव सहायता करें

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श्रीनगर। सेवा पखवाड़ा को लेकर भाजपा विधि प्रकोष्ठ की आयोजित बैठक में सेवा ही संगठन और 'सेवा समर्पण' के मूलमंत्र को धरातल पर उतारने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। बैठक में बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन सिंह भंडारी ने कहा कि अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग है और सामाजिक उत्थान में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है। सेवा पखवाड़े के माध्यम से अधिवक्ताओं को समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक पहुंचकर उनकी हरसंभव सहायता करनी चाहिए। जिला संयोजक अनूपश्री पांधरी ने कहा कि सेवा पखवाड़ा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को पहुंचाने का एक पुनीत माध्यम है। सह-संयोजक विकास पंत ने कहा कि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। सुनीता भंडारी, कुलदीप दानू, नितेश भारती, सुरेंद्र सिंह रौथाण, प्रेरणा काला, गौरव उपाध्याय, ओम प्रकाश मैठानी आदि मौजूद रहे। संवाद