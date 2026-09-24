Pauri News: डांग क्षेत्र की डेढ़ किमी सड़क आज तक नहीं बनी

श्रीनगर। नगर निकाय क्षेत्र में शामिल हुए डांग क्षेत्र को सात साल बीत गए लेकिन क्षेत्र की करीब डेढ़ किमी मुख्य संपर्क सड़क आज भी नहीं बनी है। वहीं कुछ स्थानों पर नालियां बनी हैं जबकि कई जगह न तो नाली है और न ही पानी की निकासी की कोई समुचित व्यवस्था।नाली के अभाव में हल्की बारिश होने पर भी सड़क के कई हिस्सों में पानी जमा होकर तालाब जैसी स्थिति बन जाती है। इससे पैदल चलने वाले लोगों के साथ ही वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। डांग के पूर्व प्रधान राकेश डोभाल ने बताया कि उनके कार्यकाल में भी सड़क किनारे नाली निर्माण के लिए प्रयास किए गए थे लेकिन निकाय में शामिल होने के कारण केवल तीन साल का कार्यकाल मिलने से योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। वहीं मेयर आरती भंडारी का कहना है कि निगम बोर्ड गठन को अभी डेढ़ साल हुआ है। डांग की इस सड़क के जलभराव वाले स्थलों का चिह्नित किया जाएगा। शीघ्र नाली निर्माण कर निकासी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। संवाद