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Pauri News: केदारनाथ मंदिर परिसर के पास गढ़वाल विवि के कुलपति ने किया पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

Mon, 19 Oct 2026 08:12 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:12 PM IST
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The Vice-Chancellor of Garhwal University planted saplings near the Kedarnath Temple complex, conveying a message of environmental conservation.
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि के कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह ने सोमवार को केदारनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए और देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति तथा खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर के समीप बुरांश और देवदार के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के संवर्धन और हिमालय की पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने का संदेश दिया।
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प्रो. सिंह ने कहा कि हिमालय केवल हमारी प्राकृतिक धरोहर ही नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहचान का भी महत्वपूर्ण आधार है। इसकी जैव विविधता को संरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कहा वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। कुलपति ने विश्वास व्यक्त किया कि समाज, शैक्षणिक संस्थानों और युवाओं की सामूहिक भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को व्यापक जनांदोलन का रूप दिया जा सकता है। उन्होंने प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने और हिमालय की अमूल्य प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखने का आह्वान किया। मौके पर केदारनाथ के पुजारी अरविंद पोस्ती, हैप्रेक से वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सुदीप सेमवाल, मुकेश करासी आदि मौजूद रहे। संवाद
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जारी--डा. श्रीकृष्ण उनियाल
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