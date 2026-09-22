Pauri News: पाइप में कपड़ा फंसने से ओवरफ्लो हो रहा था सीवरेज

स्थायी समाधान के लिए शौचालय और चेंजिंग रूम निर्माण की कही बातसंवाद न्यूज एजेंसीदेवप्रयाग। एनजीटी की सख्ती के बाद भागीरथी नदी में सीवरेज बहाए जाने के मामले में प्रशासन हरकत में आया है। अधिकारियों की संयुक्त टीम ने संगम घाट स्थित सीवरेज पिट का निरीक्षण किया जहां पाइप में कपड़ा फंसने से पिट ओवरफ्लो होना पाया गया। इसके स्थायी समाधान के लिए आधुनिक शौचालय निर्माण और पुराने ढांचे को चेंजिंग रूम में बदलने की बात कही गई।भागीरथी नदी में सीवरेज बहाए जाने के मामले में एनजीटी की ओर से देवप्रयाग नगर पालिका से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई थी। अब पेयजल निगम, जल संस्थान और नगर पालिका के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने संगम घाट स्थित सीवरेज पिट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पेयजल निगम के परियोजना अभियंता नागेंद्र चंद ने पाया कि सीवरेज पाइप में कपड़ा फंस जाने के कारण पिट ओवरफ्लो हो रहा था। उन्होंने तत्काल उस पिट को बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस पिट से अपशिष्ट (वेस्टेज) का सही ढंग से लिफ्टिंग न हो पाने के कारण सीवरेज ट्रीटमेंट के तय मानकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी ओर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राहुल भंडारी ने मामले के स्थायी समाधान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगम घाट पर बने पुराने शौचालय के ऊपर आधुनिक तकनीक वाले नए शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नीचे बने पुराने ढांचे को चेंजिंग रूम के रूप में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए जल्द निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इस मौके पर पेयजल निगम (गंगा) के परियोजना जेई पंकज सिंह, जेई अमित रतूड़ी, नगर पालिका से सुरेश पंत, मनीष भट्ट और अनूप आदि उपस्थित रहे।