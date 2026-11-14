Pauri News: धार्मिक पर्यटक स्थलों को संवारने की प्रशासन ने की पहल

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कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि कण्वाश्रम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और धार्मिक महत्व को विकास योजना का प्रमुख आधार बनाया जाए। जिससे पर्यटकों को कण्वाश्रम के गौरवशाली विरासत से परिचित कराया जा सकेगा। उन्होंने कण्वाश्रम के प्रस्तावित विकास कार्यों का थ्रीडी डिजाइन तैयार करने और पूरे परिसर को कलात्मक और आकर्षक स्वरूप देने को कहा। डीएम ने राजस्व, पर्यटन और सिंचाई विभाग को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर 20 नवंबर तक डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। विज्ञापन

इस मौके पर डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव, डीटीडीओ कमल किशोर जोशी, एसडीएम कोटद्वार संदीप कुमार, मनोज इष्टवाल आदि मौजूद रहे। संवाद कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि कण्वाश्रम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और धार्मिक महत्व को विकास योजना का प्रमुख आधार बनाया जाए। जिससे पर्यटकों को कण्वाश्रम के गौरवशाली विरासत से परिचित कराया जा सकेगा। उन्होंने कण्वाश्रम के प्रस्तावित विकास कार्यों का थ्रीडी डिजाइन तैयार करने और पूरे परिसर को कलात्मक और आकर्षक स्वरूप देने को कहा। डीएम ने राजस्व, पर्यटन और सिंचाई विभाग को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर 20 नवंबर तक डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।इस मौके पर डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव, डीटीडीओ कमल किशोर जोशी, एसडीएम कोटद्वार संदीप कुमार, मनोज इष्टवाल आदि मौजूद रहे। संवाद

पौड़ी। जनपद के कण्वाश्रम, ताड़केश्वर मंदिर और यमकेश्वर ब्लॉक के सिरासू गांव स्थित टूरिस्ट पार्क को बेहतर पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू की है। इन स्थलों के पर्यटन मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं।