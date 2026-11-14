Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Instructions to launch special campaign to prevent begging

Pauri News: भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश

Sat, 14 Nov 2026 06:03 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Sat, 14 Nov 2026 06:03 PM IST
विज्ञापन
Instructions to launch special campaign to prevent begging
पौड़ी। जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन की त्रैमासिक बैठक में डीएम स्वाति एस भदौरिया ने बच्चों के संरक्षण, शिक्षा, पुनर्वास, महिला कल्याण और बाल अधिकारों से जुड़े विषयों की समीक्षा की।
विज्ञापन

कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम ने कहा कि बच्चों के संरक्षण से जुड़े मामलों में केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है। उन्होंने संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से सघन बचाव और पुनर्वास अभियान चलाने के निर्देश दिए। कहा कि कोई भी बच्चा असुरक्षित परिस्थितियों में अथवा बाल श्रम में संलिप्त न रहे। उन्होंने बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए विशेष अभियान और शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, सीएमओ डॉ. मेघना असवाल, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार, डीएसटीओ राम सलोने, डीपीओ अरविंद कुमार, डीएसओ प्रदीप कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed