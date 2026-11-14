Pauri News: भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश

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कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम ने कहा कि बच्चों के संरक्षण से जुड़े मामलों में केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है। उन्होंने संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से सघन बचाव और पुनर्वास अभियान चलाने के निर्देश दिए। कहा कि कोई भी बच्चा असुरक्षित परिस्थितियों में अथवा बाल श्रम में संलिप्त न रहे। उन्होंने बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए विशेष अभियान और शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, सीएमओ डॉ. मेघना असवाल, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार, डीएसटीओ राम सलोने, डीपीओ अरविंद कुमार, डीएसओ प्रदीप कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद

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पौड़ी। जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन की त्रैमासिक बैठक में डीएम स्वाति एस भदौरिया ने बच्चों के संरक्षण, शिक्षा, पुनर्वास, महिला कल्याण और बाल अधिकारों से जुड़े विषयों की समीक्षा की।