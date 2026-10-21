फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Teerth Purohit Mahapanchayat in support of employees

Pauri News: कर्मचारियों के समर्थन में तीर्थ पुरोहित महापंचायत

Wed, 21 Oct 2026 07:22 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Wed, 21 Oct 2026 07:22 PM IST
विज्ञापन
Teerth Purohit Mahapanchayat in support of employees
देवप्रयाग। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के आंदोलन को अब चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत का समर्थन मिला है। चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के उपाध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल ने स्पष्ट किया यदि कर्मचारियों की समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो वे बिना किसी शर्त अनशन पर बैठ जाएंगे।
विज्ञापन

कृष्णकांत कोटियाल ने कहा कि मंदिर समिति के अधीन कार्यरत अस्थायी कर्मचारी पिछले 15 से 20 वर्षों से बदरीनाथ, केदारनाथ सहित समिति के अधीनस्थ अन्य मंदिरों में सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उनके नियमितीकरण और उचित वेतन संबंधी मांगें अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। उन्होंने मंदिर समिति प्रशासन और प्रदेश सरकार से हठधर्मिता छोड़कर तत्काल प्रभाव से निर्णय लेने की मांग की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed