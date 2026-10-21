Pauri News: मेडिकल कॉलेज में कल से जुटेंगे जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ

स्वास्थ्य चुनौतियों, सेवाओं और एआई के उपयोग को बेहतर बनाने पर होगा मंथनसंवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। मेडिकल कॉलेज में 23 अक्तूबर से उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड राज्य शाखा का 29 वां वार्षिक आईएपीएसएम सम्मेलन-2026 होने जा रहा है। दो दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला में जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श करेंगे।बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं सम्मेलन के मुख्य सलाहकार डॉ. सीएमएस रावत ने कहा कि सम्मेलन में 15 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। इनमें कुछ विदेशी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को उभरती चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना जरूरी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से रोगों की निगरानी, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। कार्यशाला आयोजन अध्यक्ष डॉ. जानकी बर्त्वाल ने कहा कि गढ़वाल क्षेत्र में यह पहली बड़ी कार्यशाला है। आयोजक सचिव डॉ. सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सम्मेलन में एम्स नागपुर, दिल्ली, रांची और ऋषिकेश सहित विभिन्न संस्थानों के कम्युनिटी मेडिसिन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रतिभाग करेंगे। सम्मेलन के माध्यम से चिकित्सकों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के बीच संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।