श्रीनगर जलविद्युत परियोजना की नहर में छलांग लगाने वाली छात्रा की तलाश में शुक्रवार सुबह से दोबारा सर्च अभियान शुरू किया गया। एसडीआरएफ, फ्लड रेस्क्यू टीम और पुलिस की टीमें छात्रा की तलाश में जुटी हुई हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन