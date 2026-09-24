Pauri News: उफरैंखाल और थलीसैंण में छात्रसंघ चुनाव की सरगर्मी तेज

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पौड़ी। राजकीय महाविद्यालय उफरैंखाल व पीजी काॅलेज थलीसैंण में छात्रसंघ चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। यहां अध्यक्ष, सचिव सहित छह-छह पदों पर 12-12 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। सभी पदों पर एनएसयूआई व एबीवीपी के बीच सीधामुकाबला होगा। उफरैंखाल में अध्यक्ष पर एनएसयूआई की पिंकी व एबीवीपी की अंजलि के बीच चुनावी जंग होगी। पीजी कालेज थलीसैंण में एनएसयूआई की पूनम व एबीवीपी की मानसी के बीच मुकाबला होगा।राजकीय महाविद्यालय उफरैंखाल व पीजी कालेज थलीसैंण में छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष सहित छह-छह पदों पर प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। महाविद्यालय उफरैंखाल के चुनाव अधिकारी डाॅ. सतीश चंद्र जोशी ने बताया कि छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की पिंकी व एबीवीपी की अंजलि, सचिव पद पर एनएसयूआई के पंकज सिंह व एबीवीपी की तृप्ति, उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की नीलम व एबीवीपी की कवित ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की बरखा व एबीवीपी की नेहा, सह-सचिव पद पर एनएसयूआई की पार्वती व एबीवीपी की सुंदरी, विवि प्रतिनिधि पद पर एनएसयूआई की अनीता व एबीवीपी के दीपक सिंह ने नामांकन किया है।पीजी काॅलेज थलीसैंण के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. विकास प्रताप सिंह ने बताया कि छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की पूनम व एबीवीपी की मानसी, सचिव पद पर एनएसयूआई के बॉबी रावत व एबीवीपी के कोमल नेगी, उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की संजना व एबीवीपी के वीरेंद्र सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके अलावा सह-सचिव पद पर एनएसयूआई की ज्योति व एबीवीपी की नीलम, कोषाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की प्रेरणा व एबीवीपी की रिंकी, विवि प्रतिनिधि पद पर एनएसयूआई की दिनेश्वरी व एबीवीपी के वसुदेव सिंह ने नामांकन किया है।