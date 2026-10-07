फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Proposed sit-in postponed following assurances.

Pauri News: आश्वासन पर प्रस्तावित धरना स्थगित

Wed, 07 Oct 2026 06:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Wed, 07 Oct 2026 06:17 PM IST
विज्ञापन
Proposed sit-in postponed following assurances.
श्रीनगर। मुआवजा भुगतान और पुनर्वास की मांग के लिए सात सितंबर से श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के खिलाफ आंदोलित महिलाओं का प्रस्तावित धरना हो गया है। तहसील मुख्यालय कीर्तिनगर पहुंचीं महिलाओं की एसडीएम की मध्यस्थता में परियोजना संचालक कंपनी के प्रतिनिधियों मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर वार्ता हुई।
विज्ञापन

महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता पांडेय, संरक्षक सरस्वती, प्रभारी विमला सिलोरी और संयोजक दौलत कुंवर, गीता देवी, शकुंतला देवी, सोनू कुमार व पूर्व सैनिक जगदीश लाल ने कहा कि बैठकों के नाम पर मानसिक उत्पीड़न बंद कर सभी वंचित परिवारों का भुगतान तुरंत शुरू किया जाए। एसडीएम कीर्तिनगर पंकज भट्ट ने ग्रामीणों से वार्ता के बाद कंपनी प्रबंधन को पत्र जारी कर 15 दिन में सक्षम अधिकारी को त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना स्थगित कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे दौलत कुंवर ने कहा यदि आश्वासन पर ठोस अमल नहीं हुआ तो फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed