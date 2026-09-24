Pauri News: जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

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देवप्रयाग। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान बछेलीखाल की ओर से 17 से 24 सितंबर तक विश्व फार्मासिस्ट दिवस एवं सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न जनजागरूकता व सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने ग्राम सौड़ में स्वास्थ्य शिविर, नशा मुक्ति एवं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पर नुक्कड़ नाटक, तथा ग्राम कुर्न के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को डिजिटल व तकनीकी साक्षरता की जानकारी दी गई। साथ ही परिसर में स्वच्छता अभियान और वीरा फाउंडेशन व देहरादून चैरिटेबल ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया। प्रधानाचार्या नर्मदा सिंह ने इस आयोजन की सराहना की। इस अवसर पर आदेश कुमार, राज कुमार आर्य, आरएस जंगवाण, फतह सिंह नेगी, रंजीत सिंह आदि मौजूद थे। संवाद