Pauri News: मांगों के संबंध में राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

श्रीनगर। भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मांगों के संबंध में उपजिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। संपूर्ण भागीदारी आंदोलन के तहत इन संगठनों से जुड़े लोगों ने एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं और वंचित वर्गों के सामाजिक न्याय, समान अवसर और उचित प्रतिनिधित्व की मांग की।भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सुरेश मुयाल के नेतृत्व में तहसील पहुंचे संगठन पदाधिकारी और सदस्यों ने महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों के कल्याण व अधिकारों के लिए 24 सूत्री मांग पत्र एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। सुरेश मुयाल ने कहा कि हमारी 50 प्रतिशत महिला आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण और बैकलाग भर्ती, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सहित अन्य प्रमुख मांगें शामिल हैं। देश के संविधान की भावना के अनुरूप सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करना जरूरी है। ज्ञापन देने वालों में हर्षमणि, बीएल शाह, दिलशाद हुसैन, अमित खत्री, अनिल, गिरीश चंद्र आदि शामिल थे। संवाद