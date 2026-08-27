Pauri News: एमबीबीएस इंटर्न्स ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग

विज्ञापन



इंटर्न्स का कहना है कि इंटर्नशिप के दौरान वे मरीजों की देखभाल, वार्ड एवं ओपीडी सेवाओं के साथ ही आपातकालीन और नाइट ड्यूटी समेत विभिन्न क्लिनिकल जिम्मेदारियां निभाते हैं। उनकी जिम्मेदारियों और कार्यभार को देखते हुए वर्तमान स्टाइपेंड में सम्मानजनक वृद्धि की जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में डाॅ. जतिन फुलेरा, डाॅ. मानव शर्मा, डाॅ. कृतिका, डाॅ. आदित्य जैन, डाॅ. यश जिंदल, डाॅ. केशव मित्तल, डाॅ. प्रेरणा, डाॅ. सुरभि नेगी आदि मौजूद रहे। संवाद

विज्ञापन

श्रीनगर। एमबीबीएस इंटर्न्स के मासिक स्टाइपेंड में वृद्धि की मांग के लिए मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स ने कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इंटर्न्स ने वर्तमान में मिल रहे 17 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की।