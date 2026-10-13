लैंसडौन विधायक निधि: दो तिहाई राशि खर्च, इतने ही विकास कार्य पूरे, 274 पर अब भी चल रहा काम

लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2012 से अब तक लगातार तीन बार विधायक निर्वाचित हुए दिलीप रावत बीते चार साल में मिली विधायक निधि 18.75 करोड़ रुपये के सापेक्ष 14.97 करोड़ रुपये ही खर्च कर सके हैं। चार साल में उन्होंने 795 विकास कार्य स्वीकृत किए, जिनमें से 521 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 274 पर अभी काम चल रहा है। यानी स्वीकृत कार्यों में करीब 65 प्रतिशत काम ही पूरे हो सके हैं।

लैंसडौन विधानसभा का शतप्रतिशत भूभाग पर्वतीय अंचल का है। लैंसडौन नगरीय क्षेत्र से शुरू होकर अल्मोड़ा जिले की सीमा तक फैला हुआ है। इसमें रिखणीखाल और नैनीडांडा विकासखंड का शत प्रतिशत हिस्सा पड़ता है। इसके साथ जयहरीखाल ब्लॉक का करीब 60 फीसदी भूभाग और बीरोंखाल विकासखंड के करीब 20 प्रतिशत भूभाग इसमें आते हैं। पूरी विधानसभा विषम भौगोलिक क्षेत्रफल वाली है।

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184 कार्य पूरे हुए, 46 प्रगति पर बताए गए

वर्ष 2022-23 में विधायक को 3.75 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध हुई। इसमें भी 3.23 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली। 199 विकास कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें 177 कार्य पूरे हुए और 22 कार्य प्रगति पर हैं, उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 80 प्रतिशत धनराशि खर्च हुई।

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वर्ष 2023-24 में पांच करोड़ रुपये की निधि से 230 कार्यों के लिए 4.71 करोड़ स्वीकृत हुए, जिनमें 184 कार्य पूरे हुए, जबकि 46 प्रगति पर बताए गए हैं। वर्ष 2024-25 में पांच करोड़ रुपये के सापेक्ष 4.65 करोड़ रुपये लागत के 187 कार्य स्वीकृत किए गए, जिसमें जिनमें 123 पूरे हुए और 64 पर अभी काम चल रहा है। वर्ष 2025-26 में भी पांच करोड़ रुपये उपलब्ध हुए। इस राशि में से 179 कायोंं के लिए 4.60 करोड़ स्वीकृत हुए। इनमें 37 विकास कार्य ही पूरे हो सके और 142 प्रगति पर हैं।