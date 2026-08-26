Pauri News: स्वाइन फ्लू को लेकर अस्पतालों में तैयारी तेज

विज्ञापन



सीएमओ डॉ. मेघना असवाल ने बताया कि जनपद के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वाइन फ्लू से निपटने की पूरी तैयारियां कर लीं हैं। संक्रमित व्यक्ति में लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टरों के परामर्श लेने के साथ ही आराम, पर्याप्त पानी, संतुलित आहार से राहत मिल सकती है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने और संक्रमित होने पर आराम करने की सलाह दी है। विज्ञापन

स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट और एन-95 मास्क भी उपलब्ध रखने को कहा है। स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों की लगातार निगरानी की जाएगी। किसी क्षेत्र में मरीजों के समूह (क्लस्टर) सामने आने पर संक्रमण की रोकथाम के लिए तत्काल नियंत्रणात्मक उपाय किए जाएंगे। इसके लिए रैपिड रिस्पांस टीम गठित की जा रही है। सीएमओ डॉ. मेघना असवाल ने बताया कि जनपद के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वाइन फ्लू से निपटने की पूरी तैयारियां कर लीं हैं। संक्रमित व्यक्ति में लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टरों के परामर्श लेने के साथ ही आराम, पर्याप्त पानी, संतुलित आहार से राहत मिल सकती है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने और संक्रमित होने पर आराम करने की सलाह दी है।स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट और एन-95 मास्क भी उपलब्ध रखने को कहा है। स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों की लगातार निगरानी की जाएगी। किसी क्षेत्र में मरीजों के समूह (क्लस्टर) सामने आने पर संक्रमण की रोकथाम के लिए तत्काल नियंत्रणात्मक उपाय किए जाएंगे। इसके लिए रैपिड रिस्पांस टीम गठित की जा रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

पौड़ी। जिले में स्वाइन फ्लू (इन्फ्लुएंजा एच1एन1) को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने बीमारी के सामान्य लक्षणों की जानकारी देते हुए समय पर पहचान और उपचार पर जोर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी में बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, नाक बहना, शरीर में दर्द और थकान को स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षणों में शामिल किया गया है।