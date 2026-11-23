विज्ञापन

श्रीनगर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव महेश जोशी ने प्रदेश सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे जनहित के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनकी ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकारी विभागों में पद रिक्त होने के बावजूद नियमित नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। पेपर लीक, संविदा नियुक्तियों और सहकारिता, उद्यान व बीज घोटालों से युवाओं और जनता का भरोसा प्रभावित हुआ है। उन्होंने शराब, खनन और भू-माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि पलायन से पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। जनता अब सरकार के दावों से प्रभावित नहीं होगी और प्रदेश में बदलाव का मन बना चुकी है। संवाद