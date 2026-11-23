कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवानाछात्रों और यात्रियों को मिलेगी सुविधासंवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को अब एसी मिनी बस की सुविधा मिलेगी। सोमवार को रोडवेज बस अड्डे पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने परिवहन निगम की 17 सीटर एसी मिनी बस को हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा से गढ़वाल विश्वविद्यालय, एनआईटी और मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ ही स्थानीय व्यापारियों और अन्य यात्रियों को राहत मिलेगी।बस श्रीनगर से प्रतिदिन सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी जबकि रात 10 बजे दिल्ली से श्रीनगर के लिए चलेगी। दोनों शहरों के बीच बसों का संचालन रोटेशन के आधार पर किया जाएगा। रोडवेज डिपो प्रभारी अशोक काला ने बताया कि मंत्री के प्रयासों से श्रीनगर डिपो को दो टेंपो ट्रैवलर और चार नई बसें मिली हैं। सोमवार को मंत्री के समक्ष डिपो के लिए 10 और नई बसों की मांग रखी गई। इस पर मंत्री ने अधिकारियों से जल्द वार्ता कर श्रीनगर डिपो को हाइटेक बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि डिपो को गढ़वाल में अलग पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर यातायात अधीक्षक ललित भट्ट, यातायात निरीक्षक अजय गुप्ता, किशनलाल नवानी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।