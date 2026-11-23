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पौड़ी में शिक्षा विभाग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, स्वास्थ्य शिविर रद्द करने पर बीईओ को निलंबित करने की मांग
पौड़ी में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) कार्यालय का घेराव कर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी थलीसैंण के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने राइंका तिरपालीसैंण में प्रस्तावित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर स्थगित किए जाने के मामले में खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने की मांग उठाई।
जिलाध्यक्ष विनोद नेगी और प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता शिक्षा विभाग पहुंचे। यहां उन्होंने परिसर में नारेबाजी करने के बाद सीईओ कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यालय में अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर भी नाराजगी जताई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सप्ताह के पहले दिन ही विभाग में कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था।
प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली ने आरोप लगाया कि रविवार को जिला पंचायत सदस्य नौड़ी सीमा पंत चमोली और रोटरी क्लब के सहयोग से राइंका तिरपालीसैंण में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाना था। इसके लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग से अनुमति भी मिल चुकी थी। शिविर में श्रीनगर से 40 चिकित्सकों की टीम पहुंचनी थी और करीब आठ लाख रुपये की दवाएं निशुल्क वितरित की जानी थीं।
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