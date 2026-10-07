Pauri News: मोबाइल चोरी के आरोपी को अदालत ने बरी किया

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अभियोजन के अनुसार 14 अप्रैल 2024 को श्री धर्मराज मंदिर और रामझूला के बीच से वादी शिवम कुमार का मोबाइल चोरी हो गया था। लक्ष्मणझूला थाने में 21 अप्रैल को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी सुनील उर्फ सोनू की सूचना पर श्रीनगर के पास एक कमरे से मोबाइल बरामद करने का दावा किया था।अदालत ने माना कि उपलब्ध फोटो और सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को मोबाइल चोरी करते हुए नहीं दिखाया गया है। साथ ही बरामदगी के संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह भी पेश नहीं किया गया। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी सुनील उर्फ सोनू को दोषमुक्त कर दिया। संवाद