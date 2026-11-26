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देवप्रयाग। देवप्रयाग तीर्थ के प्रमुख संत गणेश महाराज के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। बदरीनाथ धाम तीर्थपुरोहित समाज से जुड़े गणेश महाराज ने देवप्रयाग संगम स्थल पर गंगा आरती, गंगा मूर्ति स्थापना सहित यहां की स्वच्छता व मछलियों के संरक्षण में अहम योगदान दिया था। कोरोना काल में उन्होंने संत महात्माओं व निर्बल वर्ग के भोजन आदि की व्यवस्था भी की। प्राचीन धनेश्वर महादेव तीर्थ में उन्होंने साधकों व संतों के लिए साधना कुटीर का भी निर्माण किया था। तीर्थपुरोहित समाज, साधु संतों व क्षेत्रवासियों ने गणेश महाराज के निधन पर शोक जताया। संवाद