Pauri News: विश्व नदी दिवस पर कैडेट्स ने निकाली जनजागरूकता रैली

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देवप्रयाग। राष्ट्रीय कैडेट कोर इकाई, राजकीय इंटर कॉलेज देवप्रयाग द्वारा विश्व नदी दिवस के अवसर पर जनजागरूकता रैली का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रांगण से शुरू हुई यह रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पवित्र संगम स्थल तक पहुंची, जहां कैडेट्स ने नारों के माध्यम से आमजन को नदियों की स्वच्छता और संरक्षण के प्रति जागरूक किया। संगम स्थल पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानाचार्य एलपी ध्यानी ने कैडेट्स और लोगों से नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने इस वर्ष की थीम जंगल नहीं तो नदी नहीं, नदी नहीं तो जीवन नहीं पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण और नदियों के अटूट संबंध को रेखांकित किया। इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट विपिन कुमार भट्ट, वरिष्ठ शिक्षक डीपी जोशी सहित 50 से अधिक कैडेट्स एवं शिक्षक उपस्थित रहे। संवाद