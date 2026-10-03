{"_id":"6ac1090574abbfe6a4033647","slug":"bjp-is-influencing-the-election-process-aswal-shrinagar-news-c-53-1-sri1002-127027-2026-10-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"भाजपा चुनाव प्रक्रिया को कर रही प्रभावित : असवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाजपा चुनाव प्रक्रिया को कर रही प्रभावित : असवाल

संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Sat, 03 Oct 2026 07:24 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

