Pauri News: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर दो दिन में 30 के चालान

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प्रदेश में 13 अक्तूबर से गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त अन्य खाद्य उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध लागू होने के बीच पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। चालान की राशि 50 से 500 रुपये तक है। श्रीनगर बाजार चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर पुलिस टीम नजर रख रही है। पिछले दो दिनों में करीब 30 चालान किए गए हैं। संवादवन-वे व्यवस्था के बावजूद बाजारों में लग रहा जामश्रीनगर। त्योहारी सीजन शुरू होते ही शहर के आंतरिक मार्गों पर जाम की समस्या बढ़ने लगी है। वन-वे यातायात व्यवस्था के बावजूद बाजारों में वाहनों की कतारें लग रही हैं। गोला बाजार से गणेश बाजार मार्ग, कल्याणेश्वर मंदिर के समीप, गणेश बाजार चौराहे और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग पर लोगों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।आंतरिक मार्गों पर चौपहिया वाहनों से दुकानों का सामान चढ़ाने और उतारने का समय निर्धारित नहीं होने से भी यातायात बाधित हो रहा है। जाम के कारण लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लग रहा है। इससे बचने के लिए लोग संकरी गलियों से होकर आवाजाही कर रहे हैं जिससे रामलीला मैदान से तिवाड़ी मोहल्ला, गढ़वाल विवि गेट, अलकेश्वर घाट वाले मार्ग पर जाम लग रहा है। स्थानीय संजय ने बताया कि गणेश मंदिर चौराहे पर जाम के कारण उन्हें गलियों से होकर कमलेश्वर पहुंचना पड़ा। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए चौराहों पर होमगार्ड के जवान और ट्रैफिक टीम तैनात हैं। जरूरत पड़ने पर जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। संवाद