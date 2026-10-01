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हल्द्वानी: परिवार के साथ घूमने निकले यूट्यूबर सौरभ जोशी से गाली-गलौज, अज्ञात कार चालक ने की अभद्रता

Thu, 01 Oct 2026 05:43 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Thu, 01 Oct 2026 05:43 PM IST
सार

पत्नी और परिवार के साथ कार में घूमने निकले यूट्यूबर सौरभ जोशी से 30 सितंबर की रात नैनीताल रोड पर एक अज्ञात कार चालक ने गाली-गलौज की। पीछा करते देख आरोपी कार छोड़कर भाग गया। 

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YouTuber Saurabh Joshi was abused while out with his family in haldwani
यूट्यूबर सौरभ जोशी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पत्नी और परिवार के साथ कार में घूमने निकले यूट्यूबर सौरभ जोशी के साथ नैनीताल रोड पर अभद्रता होने का मामाल सामने आया है। अज्ञात कार चालक पर गाली-गलौज करने का आरोप है। मामला 30 सितंबर की रात का है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि अमर उजाला वायलर वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश कर रही है। 

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वायरल वीडियो में सौरभ जोशी पत्नी व अन्य सदस्यों के साथ कार में ब्लॉगिंग करते हुए जाते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान एक अज्ञात कार चालक तिकोनिया के पास उन्हें पहले रोकता है और उसके बाद गाली-गलौज करते हुए भाग जाता है। इसके बाद यूट्यूबर उसका पीछा करते हैं तब नैनीताल रोड पर दोबारा आरोपी उनसे अभद्रता करता है। लगातार पीछा होता देख आरोपी एक खाली प्लॉट में कार छोड़कर भाग जाता है। यू-ट्यूबर सौरभ जोशी ने मामले की शिकायत डायल 112 पर की और पुलिस को मौके पर बुलाया। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि आरोपी कार चालक की तलाश की जा रही है। जल्द हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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