शिक्षक हमेशा समाज को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। शिक्षक ही बच्चे का भविष्य सुधार सकता है। आज के शिक्षक ही तय करते हैं कि कल का भारत कैसा होगा। ये बातें राज्य के शिक्षामंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को अमर उजाला की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कहीं।
अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह: शिक्षा मंत्री बोले- समाज को सही दिशा देने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Thu, 01 Oct 2026 12:29 PM IST
सार
अमर उजाला के शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षक हमेशा समाज को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। शिक्षक ही बच्चे का भविष्य सुधार सकता है और आज के शिक्षक तय करते हैं कि कल का भारत कैसा होगा।
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