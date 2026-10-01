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अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह: शिक्षा मंत्री बोले- समाज को सही दिशा देने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण

Thu, 01 Oct 2026 12:29 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Thu, 01 Oct 2026 12:29 PM IST
सार

अमर उजाला के शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षक हमेशा समाज को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। शिक्षक ही बच्चे का भविष्य सुधार सकता है और आज के शिक्षक तय करते हैं कि कल का भारत कैसा होगा।

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Haldwani Amar Ujala Teachers Award Ceremony
अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह - फोटो : अमर उजाला

शिक्षक हमेशा समाज को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। शिक्षक ही बच्चे का भविष्य सुधार सकता है। आज के शिक्षक ही तय करते हैं कि कल का भारत कैसा होगा। ये बातें राज्य के शिक्षामंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को अमर उजाला की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कहीं।

Haldwani Amar Ujala Teachers Award Ceremony
अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह - फोटो : अमर उजाला

हल्दूचौड़ स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी सभागार में आयोजित समारोह के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जिले के 70 विद्यालयों के 140 शिक्षकों को प्रमाणपत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। 

Haldwani Amar Ujala Teachers Award Ceremony
अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह - फोटो : अमर उजाला

खास बात यह थी कि इन उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन उन्हीं के स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने मतदान के जरिये किया था। जिले के 30 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया था। कार्यक्रम में इन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी शिक्षामंत्री ने सम्मानित किया।

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अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह - फोटो : अमर उजाला

अपने संबोधन में शिक्षामंत्री ने कहा कि पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए प्रतिदिन अखबार पढ़ना जरूरी है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अमर उजाला की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह अखबार बच्चों और युवाओं के बीच समय-समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

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