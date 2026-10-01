अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह: शिक्षा मंत्री बोले- समाज को सही दिशा देने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण

1 of 4 अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह - फोटो : अमर उजाला







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शिक्षक हमेशा समाज को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। शिक्षक ही बच्चे का भविष्य सुधार सकता है। आज के शिक्षक ही तय करते हैं कि कल का भारत कैसा होगा। ये बातें राज्य के शिक्षामंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को अमर उजाला की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कहीं।

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हल्दूचौड़ स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी सभागार में आयोजित समारोह के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जिले के 70 विद्यालयों के 140 शिक्षकों को प्रमाणपत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।

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खास बात यह थी कि इन उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन उन्हीं के स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने मतदान के जरिये किया था। जिले के 30 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया था। कार्यक्रम में इन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी शिक्षामंत्री ने सम्मानित किया।

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