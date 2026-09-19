Nainital News: नशीली दवाओं की खेप के साथ एक युवक गिरफ्तार

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रामनगर। पुलिस ने शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर टेड़ा गांव जाने वाले मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान श्मशान घाट से करीब 200 मीटर पहले टुकटुक को रोककर तलाशी लेकर उसमें सवार खताड़ी निवासी नदीम को नशीली दवाओं के साथ पकड़ लिया। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि कि आरोपी के कब्जे से नशे के 240 कैप्सूल, 540 टैबलेट बरामद हुईं। आरोपी के पास से 2,820 रुपये नकद बरामद किए। आरोपी के खिलाफ धारा 8/22/27/60 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।