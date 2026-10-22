Nainital News: शहर के मुख्यमार्गों पर जाम, एक किमी तक लंबी कतारें

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रामपुर रोड और बरेली रोड पर विभागीय कार्यों के चलते सिंधी चौराहे, मंगल पड़ाव, एसटीएच के पास, देवलचौड़ चौराहे पर प्रत्येक 10-15 मिनट पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। इसकी प्रमुख वजह सड़क किनारे चल रहा खोदाई कार्य है। वहीं कालाढूंगी मार्ग पर मुखानी चौराहे से लेकर आरटीओ रोड तिराहे तक लोग भीषण जाम से जूझ रहे हैं। करीब एक किमी तक वाहन जाम में फंसकर निकल रहे हैं। लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही महिला अस्पताल और रोडवेज बस अड्डे के पास वाहन चालकों की मनमानी मुसीबत बन रही है।वर्जनविभागीय कार्यों के चलते दो प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति हो रही है। महिला अस्पताल और बस अड्डे के पास ट्रैफिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है लेकिन बसों की आवाजाही की वजह से समय-समय पर जाम लग जाता है।