Nainital News: पहाड़ के उत्पादों को दिलाई देशभर के बाजार में पहचान

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प्रीति बताती हैं कि शुरुआत रागी मिलेट, अमरनाथ मिलेट, हल्दी पाउडर, पहाड़ी लहसुन और नमक से हुई। मांग बढ़ने के साथ दालें, आटा, जड़ी-बूटियां, चाय, शहद, पारंपरिक खाद्य उत्पाद, कोल्ड-प्रेस्ड ऑयल और प्राकृतिक उत्पाद भी जोड़े गए। बैंकिंग परीक्षा में सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने उद्यम की दिशा में कदम बढ़ाया। कोविड काल में कुमाऊं के गांवों और स्थानीय उत्पादों से जुड़ने पर महसूस हुआ कि पहाड़ में उत्पादों की विविधता होने के बावजूद उन्हें बड़े बाजार तक पहुंचाने की चुनौती है।कंपनी किसानों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से जुड़कर कच्चा माल लेने, गुणवत्ता, भंडारण और स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन पर काम कर रही है। महिलाओं को प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री और डिजिटल कॉमर्स से जोड़ने के साथ उन्हें उत्पादक और उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया।16 मार्च 2024 को दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से वूमेन चेंजमेकर-सोशल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला। वर्ष 2025-26 में जिला स्तरीय लघु उद्यम पुरस्कार और सात अगस्त 2026 को राज्य स्तरीय लघु उद्यम पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला।