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Nainital News: 12वीं के छात्र का था सिंचाई नहर मिला शव

Thu, 22 Oct 2026 01:08 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 22 Oct 2026 01:08 AM IST
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Body of Class 12 student found in irrigation canal
रामनगर। हाथीडगर सिंचाई नहर में मंगलवार को मिले शव की शिनाख्त करनपुर निवासी मुकुल अधिकारी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।
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पुलिस को हाथीडगर सिंचाई नहर में मंगलवार को एक किशोर का शव मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखकर शिनाख्त शुरू की। देर रात उसकी पहचान पीरुमदारा स्थित एक निजी स्कूल के 12वीं के छात्र मुकुल अधिकारी (17) पुत्र स्व मनोज अधिकारी के रूप हुई। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि हाथीडगर सिंचाई नहर के पास किशोर की स्कूटी और मोबाइल भी बरामद हुआ है। मुकुल का एक भाई और एक बहन हैं।
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