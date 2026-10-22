Nainital News: त्योहारी मांग बढ़ते ही चढ़ गए दाल-मसालों के भाव

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त्योहारों के सीजन में दाल और मसालों की कीमतों में तेजी आने से रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है। अरहर और उड़द की दाल के साथ जीरा, धनिया और मिर्च पाउडर के दाम बढ़े हैं। मोटे चावल और चीनी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री महंगी होने से लोगों को खरीदारी के लिए अधिक खर्च करना पड़ रहा है। दुकानदार मोहम्मद आसिफ और प्रफुल गुप्ता के अनुसार त्योहारों के दौरान खाद्य सामग्री की मांग बढ़ने से बाजार में दामों में तेजी देखने को मिल रही है। दालों और मसालों के साथ अन्य जरूरी राशन सामग्री की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में ग्राहकों को खरीदारी के दौरान अपने बजट का ध्यान रखना पड़ रहा है।अरहर दाल 140 160उड़द दाल 100 140मोटा चावल 25 32जीरा 240 320धनिया 160 220मिर्च पाउडर 280 320चीनी 55 62