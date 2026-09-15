आदित्य टम्टा मौत मामले में परिजनों का हंगामा: दो पर हत्या का आरोप, बहुउद्देश्यीय भवन पहुंचे माता-पिता

हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के टीपी नगर निवासी आदित्य टम्टा की मौत के मामले में परिजनों ने दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं काठगोदाम पुलिस पर जांच व कार्रवाई न करने और लिखित शिकायत भी न लेने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर युवक के माता-पिता के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बहुउद्देश्यीय भवन पहुंचे।

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परिजनों ने बताया कि उनका बेटा आदित्य पांच सितंबर की सुबह घर से जिम जाने के लिए निकला था। इसके बाद 11 बजे तक घर नहीं लौटा तब कॉल की लेकिन मोबाइल ऑफ था। कुछ घंटे बाद युवक का शव बरामद हुआ। आरोप है कि दो युवक उसे अपने साथ भूजियाघाट ले गए और हत्या कर नदी में फेंक दिया। बताया कि जब उन्होंने पुलिस से शिकायत की तब उनकी शिकायत नहीं ली गई। परिजन मंगलवार को पुलिस बहुउद्देश्यीय भवन पहुंचे। यहां एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्र ने उनसे बात की और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। एसपी क्राइम ने बताया कि मल्ला काठगोदाम चौकी प्रभारी को जांच सौंपी गई है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।