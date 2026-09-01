Nainital News: रक्षाबंधन पर बहन के घर गए पीडब्ल्यूडी ठेकेदार के घर में चोरी

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पुलिस को सौंपी तहरीर में नवीन पनेरू ने बताया कि मुखानी में वह पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। उनकी बहन नोएडा में रहती हैं। रक्षाबंधन पर वह बहन के घर राखी बंधवाने पत्नी-बच्चों के साथ गए थे। रविवार रात साढ़े सात बजे पत्नी घर पहुंची तो सेंट्रल लॉक टूटा था और सामान बिखरा पड़ा था। पत्नी की सूचना पर वह घर पहुंचे। घर से करीब पांच लाख रुपये के जेवरात और 52 हजार रुपये की नकदी गायब थी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पता चला कि वारदात देर रात करीब 2:03 बजे की थी। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है।