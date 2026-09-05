Nainital News: युवा कांग्रेस ने गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया

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तल्लीताल गांधी प्रतिमा के समक्ष हुए प्रदर्शन में गरिमा धौनी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी दर्ज करने के विरोध में शनिवार को रुद्रपुर में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा। नगर युवा कांग्रेस की ओर से तल्लीताल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नीरज कुमार (मोनू), शिवम बजाज, गुंजन रौतेला, रवींद्र राठौर, जलज वर्मा, सिद्धार्थ सिंह, गुंजन रौतेला, बंटू आदि रहे।

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नैनीताल। युवा कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को तल्लीताल डांठ में प्रदर्शन कर रुद्रपुर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में सहभागिता का आह्वान किया गया। इस माैके पर राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की निंदा की गई।