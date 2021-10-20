Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   The list of board examination centers will be released soon.

Nainital News: बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची जल्द होगी जारी

Thu, 12 Nov 2026 12:34 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 12 Nov 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
The list of board examination centers will be released soon.
रामनगर। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से वर्ष 2027 में होने वाली हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया तेज हो गई है। बोर्ड ने प्रदेश के सभी जिलों से प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है। जिलों से सूचियां मिलने के बाद राज्य स्तरीय बैठक में उनका परीक्षण और आकलन किया जाएगा। इसके बाद केंद्रों की सूची जारी की जाएगी।
विज्ञापन

बोर्ड के सचिव विनोद कुमार डोंडियाल ने बताया कि इस साल बोर्ड परीक्षा के लिए 2,09,425 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। इनमें हाईस्कूल के 1,10,278 जबकि इंटरमीडिएट के 99,147 परीक्षार्थी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर से अभी परीक्षा केंद्रों की सूची जारी करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सभी जिलों से कंद्रों की सूची मांगी गई है। राज्य स्तरीय बैठक में परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं, व्यवस्थाओं और अन्य आवश्यक पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद परीक्षा केंद्रों को सामान्य, संवेदनशील और अतिसंवेदनशील श्रेणियां बनाई जाएगी। बैठक के बाद बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed