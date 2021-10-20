Nainital News: राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में शटलरों ने जीते 11 पदक

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रुद्रपुर में दो से छह नवंबर तक आयोजित प्रतियोगिता के अंडर-17 एकल वर्ग में तन्मय वर्मा और आन्या उपाध्याय ने स्वर्ण स्वर्ण जीता। युगल में आराध्या बिष्ट व अनुसूया भंडारी तथा मिश्रित युगल में आराध्या बिष्ट व प्रभु ध्यानी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। बालक युगल में तन्मय वर्मा व आदित्य ने कांस्य जीता। अंडर-15 में अनुसूया भंडारी ने एकल और आन्या पुंडीर के साथ युगल में रजत पदक जीता। मिश्रित युगल में अनुसूया भंडारी व प्रबल कार्की ने स्वर्ण और सम्यक भट्ट व श्रीनव जुगरान ने कांस्य पदक जीता।