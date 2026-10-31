Nainital News: चक्रवात का असर एक-दो दिन तक, फिर वेस्टर्न डिस्टर्ब के कारण बरस सकता है पानी

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शुक्रवार को हवा की गति काफी धीमी रही और नमी का स्तर अधिक होने से वातावरण में उमस और ठंडक का मिला जुला असर रहा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 16.4 और न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा।पंतनगर कृषि विवि के मौसम जानकार डॉ. अजीत नैन के मुताबिक, उत्तराखंड में चक्रवात का असर शनिवार तक रह सकता है। उसके बाद वैस्टर्न डिस्टर्ब की वजह से अगले तीन-चार दिन तक पर्वतीय जिलों में तेज बारिश भी हो सकती है।इधर देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने पर्वतीय जिलों में गर्जन और बिजली चमकने को लेकर चेतावनी जारी की है।