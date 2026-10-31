Nainital News: चक्रवात का असर एक-दो दिन तक, फिर वेस्टर्न डिस्टर्ब के कारण बरस सकता है पानी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 31 Oct 2026 01:36 AM IST
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हल्द्वानी। मौसम में अचानक बदलाव आ गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह बदलाव चक्रवात अर्नब की वजह से है जो कि एक-दो दिन तक रहेगा। इसी वजह से शुक्रवार को मौसम खराब रहा और सुबह से बादल छाए रहे। दिन में एक बार हल्की धूप निकली लेकिन उसके बाद शहर में कहीं हल्की तो तेज बारिश देखने को मिली। शाम तक मौसम ऐसा ही बना रहा। मौसम में बदलाव से तापमान में भी हल्का असर देखने को मिला।
शुक्रवार को हवा की गति काफी धीमी रही और नमी का स्तर अधिक होने से वातावरण में उमस और ठंडक का मिला जुला असर रहा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 16.4 और न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
पंतनगर कृषि विवि के मौसम जानकार डॉ. अजीत नैन के मुताबिक, उत्तराखंड में चक्रवात का असर शनिवार तक रह सकता है। उसके बाद वैस्टर्न डिस्टर्ब की वजह से अगले तीन-चार दिन तक पर्वतीय जिलों में तेज बारिश भी हो सकती है।
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इधर देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने पर्वतीय जिलों में गर्जन और बिजली चमकने को लेकर चेतावनी जारी की है।
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शुक्रवार को हवा की गति काफी धीमी रही और नमी का स्तर अधिक होने से वातावरण में उमस और ठंडक का मिला जुला असर रहा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 16.4 और न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
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पंतनगर कृषि विवि के मौसम जानकार डॉ. अजीत नैन के मुताबिक, उत्तराखंड में चक्रवात का असर शनिवार तक रह सकता है। उसके बाद वैस्टर्न डिस्टर्ब की वजह से अगले तीन-चार दिन तक पर्वतीय जिलों में तेज बारिश भी हो सकती है।
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इधर देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने पर्वतीय जिलों में गर्जन और बिजली चमकने को लेकर चेतावनी जारी की है।