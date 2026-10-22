Nainital News: नैनीताल में बढ़ने लगा ठंड का असर

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नैनीताल। सरोवर नगरी में मौसम के मिजाज में बदलाव के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है। बुधवार को सुबह से आसमान साफ रहा लेकिन दिन में कई बार बादल छाने से ठंड का अहसास बढ़ गया। धूप निकलने के बावजूद लोगों को ठंड से खास राहत नहीं मिल सकी। शाम होते-होते तापमान में गिरावट महसूस होने के साथ ही ठिठुरन भी बढ़ गई।अक्तूबर के अंतिम दिनों में बढ़ती ठंड के चलते अब सुबह और शाम के समय सर्दी का अहसास अधिक होने लगा है। माई सिटी रिपोर्टर