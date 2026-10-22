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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   The first-level check of BUs, CUs, and VVPATs will begin tomorrow at the warehouse.

Nainital News: कल से होगी वेयर हाउस में बीयू, सीयू और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच

Thu, 22 Oct 2026 12:58 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 22 Oct 2026 12:58 AM IST
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The first-level check of BUs, CUs, and VVPATs will begin tomorrow at the warehouse.
हल्द्वानी।
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प्रशासनिक अधिकारियों ने बुधवार को विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा चुनाव को देखते हुए ईवीएम-वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। बताया गया कि जिले में 1541 बैलेट यूनिट (बीयू) 2716 कंट्रोल यूनिट (सीयू) और 2224 वीवी पैट की प्रथम स्तरीय जांच (फर्स्ट लेवल चेकिंग-एफएलसी) 23 अक्तूबर से शुरू होगी।

उप जिलाधिकारी मोनिका ने बताया कि प्रथम स्तरीय जांच के लिए बुधवार को राजनीतिक दलों के समक्ष वेयरहाउस हॉल को खोला गया। वहां एफएलसी टीमों के बैठने की व्यवस्था, सफाई एवं अन्य आवश्यक तैयारियां होनी है। बताया कि एफएलसी की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम के माध्यम से होगी। प्रत्येक ईवीएम की कार्यक्षमता जांची जाएगी। खराब मशीन को तत्काल हटाया जाएगा। इस प्रक्रिया में 10 से 12 दिन का समय लगेगा। निरीक्षण के दौरान निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी, विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों भाजपा, कांग्रेस, बसपा,आदि के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। माई सिटी रिपोर्टर
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