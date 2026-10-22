Nainital News: नैनीताल से ज्योलीकोट तक 12 किमी सड़क की सुधरेगी हालत

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इस रोड पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सड़क की खराब स्थिति के चलते वाहन चालकों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। बीते दिनों विभाग ने पैचवर्क कर सड़क के गड्ढे भरे थे। अब डामरीकरण शुरू होने से सड़क की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।12 किलोमीटर सड़क पर 350 लाख रुपये की लागत से डामरीकरण किया जाएगा। डामरीकरण पूरा होने के बाद लोगों को सड़क पर गड्ढों के कारण होने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी। - महेंद्र कुमार, ईई, एनएचएआई