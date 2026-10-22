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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   The condition of the 12 km road from Nainital to Jeolikot will be improved.

Nainital News: नैनीताल से ज्योलीकोट तक 12 किमी सड़क की सुधरेगी हालत

Thu, 22 Oct 2026 12:49 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 22 Oct 2026 12:49 AM IST
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The condition of the 12 km road from Nainital to Jeolikot will be improved.
नैनीताल। सरोवर नगरी से ज्योलीकोट तक सड़क पर डामरीकरण हो रहा है। पैच कार्य पूरा होने के बाद करीब 12 किमी सड़क पर डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है।
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इस रोड पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सड़क की खराब स्थिति के चलते वाहन चालकों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। बीते दिनों विभाग ने पैचवर्क कर सड़क के गड्ढे भरे थे। अब डामरीकरण शुरू होने से सड़क की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
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12 किलोमीटर सड़क पर 350 लाख रुपये की लागत से डामरीकरण किया जाएगा। डामरीकरण पूरा होने के बाद लोगों को सड़क पर गड्ढों के कारण होने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी। - महेंद्र कुमार, ईई, एनएचएआई
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